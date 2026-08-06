Di Marzio: "Il Bologna punta Piccoli per l'attacco. Possibile affare a titolo definitivo, primi contatti fra le parti"
L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio racconta la notizia secondo cui Roberto Piccoli sarebbe entrato nei radar del Bologna
Il Bologna continua il lavoro sul mercato in entrata e sta pensando di portare in rosa un altro attaccante, con una possibile operazione a titolo definitivo. L'obiettivo dei rossoblù ora è Roberto Piccoli della Fiorentina. I dialoghi sono appena iniziati e quindi la trattativa è da impostare essendo nelle fasi iniziali.
L'eventuale formula a tirolo definitivo può fare la differenza non solo nella scelta della Fiorentina ma anche in quelle del giocatore. Per l'attaccante aveva fatto un tentativo anche il Genoa, come raccontato ma i viola hanno messo in standby la trattativa.
Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web