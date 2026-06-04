Di Marzio: Grosso ha firmato la risoluzione col Sassuolo. L'ufficialità con la Fiorentina è ad un passo

L'ex calciatore campione del mondo non è più il tecnico del Sassuolo. Ad attenderlo c'è la Fiorentina, dove comincerà il nuovo ciclo-.

Fabio Grosso ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Sassuolo. Il tecnico è ora libero di formalizzare l’accordo con la Fiorentina, che lo ha individuato come prossimo allenatore.

La separazione con il club emiliano chiude formalmente il rapporto tra le parti dopo la recente esperienza in panchina. Con questo passaggio burocratico completato, si apre la strada alla definizione dell’intesa con la società viola.

La firma con la Fiorentina è ora ad un passo.