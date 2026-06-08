Di Marzio: "Galloppa vicino al Modena, l'allenatore dela Primavera della Fiorentina può ripartire dai canarini"
Daniele Galloppa è in pole position per sedersi sulla panchina del club emiliano
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 23:33
Il Modena accelera per il nuovo allenatore. Dopo aver seguito le situazione legata a Ignazio Abate, che diventerà il prossimo allenatore del Torino, il club gialloblù può stringere per Daniele Galloppa.
L'allenatore che ha vinto il campionato Primavera con la Fiorentina, è il principale candidato per la panchina del Modena per la prossima stagione di Serie B come riportato da GianlucaDiMarzio.com.