Di Marzio: "Fortini conteso dal Torino e Hull City. Il difensore della Fiorentina preferirebbe i granata"

Il laterale della Fiorentina classe 2006 è in uscita ma il calciatore sembra preferirei il Torino all'Hull City

Il futuro di Niccolò Fortini è ancora tutto da definire. Nonostante il forte e concreto corteggiamento dell'Hull City, il giovane esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina si è preso del tempo per riflettere sulle prossime mosse per il prosieguo della carriera, senza concedere ancora un'apertura definitiva al trasferimento in Inghilterra.

A tenere in stand-by la pista estera è soprattutto l'inserimento del Torino. La possibilità di rimanere in Italia e vestire la maglia granata, infatti, lo attira sempre di più. Il club è fortemente interessato al talento viola e sta lavorando per portarlo in granata: l'idea della dirigenza è quella di chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Entrambi i club restano dunque vigili e in corsa sul giocatore, in attesa di capire quale sarà la sua decisione finale, come riportato da Gianlucadimarzio.com