Di Marzio: "Fiorentina in pole sulla concorrenza per Valdepenas, difensore del Real Madrid classe 2006"
I viola sarebbero in pole position per la corsa al difensore mancino del Real Madrid
La Fiorentina guida la corsa a Victor Valdepenas del Real Madrid. I viola sono infatti in cima al gruppo delle squadre che vogliono il difensore spagnolo classe 2006, cresciuto proprio nel settore giovanile dei Blancos. Già nelle scorse ore si era interessato anche il Bologna oltre alla squadra di Fabio Grosso.
La Fiorentina si è mossa con largo anticipo rispetto alle concorrenti, ma sarà necessario aspettare il ritiro del Real Madrid prima di proseguire con l'operazione: prima di decidere definitivamente, Jose Mourinho vuole vederlo bene
Difensore moderno di piede mancino, e all'occorrenza anche terzino sinistro, Victor Valdepenas fa del fisico e della velocità due delle sue migliori qualità.