Di Marzio: "E' fatta per il trasferimento di Moreno al Venezia. Oggi la firma sul contratto quadriennale"

Il difensore argentino si legherà al Venezia per quattro stagioni. Oggi il calciatore arriverà in città per firmare il contratto.

Giornata cruciale per il mercato in entrata del Venezia. Il club arancioneroverde è pronto a ufficializzare il primo dei due colpi impostati con la Fiorentina: sono attese proprio per oggi le firme di Matias Moreno, mentre si accorcia in modo sensibile la distanza per portare in Laguna anche Simon Sohm.

MORENO, IL GIORNO DELLE FIRME - Come vi avevamo raccontato nelle scorse ore, l'accordo tra il Venezia e la società viola per il trasferimento di Matias Moreno è ormai cosa fatta. Il difensore argentino si prepara a mettere nero su bianco l'intesa raggiunta, legandosi al club veneto con un contratto quadriennale. La dirigenza arancioneroverde ha lavorato in maniera serrata per limare gli ultimi dettagli con la Fiorentina e con l'entourage del giocatore: oggi si chiude il cerchio con le firme di rito che precederanno i classici annunci ufficiali. Un rinforzo di prospettiva e sostanza per blindare la retroguardia.

Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.