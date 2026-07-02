Di Marzio: "Domani incontro tra Sassuolo e Fiorentina per Thorstvedt. Il giocatore ha già accettato la Fiorentina"

Si attende la prima offerta della Fiorentina al Sassuolo per un pupillo di Fabio Grosso

La Fiorentina spinge per Kristian Thorstvedt. Dopo i contatti positivi della scorsa settimana a Milano tra il d.s. Paratici e l'agente del giocatore, i viola sono pronti a sedersi al tavolo con il Sassuolo per entrare nel vivo dell'operazione.

Il centrocampista, attualmente impegnato ai Mondiali, ha già accettato la proposta viola ed è la priorità di Fabio Grosso, che lo ha già allenato in Emilia. Domani è in agenda il primo incontro diretto tra i due club: il Sassuolo attende la prima offerta ufficiale da parte della Fiorentina per provare ad accorciare le distanze come riportato da Gianlucadimarzio.com