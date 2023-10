Di Marzio: “De Laurentiis pensa di esonerare Garcia dopo l’umiliazione contro la Fiorentina. Incontro tra i due”

Possibile stravolgimento in casa Napoli: Rudi Garcia potrebbe essere esonerato. Dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, la seconda in campionato in otto giornate, ha portato Aurelio De Laurentiis a riflettere se continuare con l’allenatore francese, come riportato da Massimo Ugolini di Sky Sport. Intanto, la società azzurra ha tenuto un incontro con l’allenatore francese.

L’inizio di stagione del Napoli campione d’Italia, il primo del post-Spalletti, non ha rispettato le aspettative. Quattordici punti in otto giornate, figli di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte, oltre a un feeling mai scoppiato totalmente con la squadra, come dimostrato dal “caso-Osimhen”.

L’avventura di Rudi Garcia a Napoli potrebbe interrompersi così dopo solo quattro mesi. Era il 15 giugno quando, con un tweet, Aurelio De Laurentiis annunciò l’arrivo del nuovo allenatore, che ha firmato un contratto biennale, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione.

Nella giornata di lunedì 9 ottobre c’è stato un incontro tra le parti: presenti, oltre all’allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli, Antonio Sinicropi, Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Aurelio De Laurentiis è solamente passato alla riunione e poi è andato via. La sensazione è che non si procederà con l’esonero immediato. L’ultima parola, comunque, spetterà sempre al presidente azzurro, che nei mesi scorsi ha fortemente voluto l’ex Roma come sostituto di Rudi Garcia. Lo riporta Gianluca Di Marzio

