Di Marzio: "Continuano i contatti tra Fiorentina e Torino per Njie. L'esterno vuole essere ceduto"

Il club viola continua a lavorare per Alieu Njie

La Fiorentina continua a lavorare per Alieu Njie. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, proseguono i contatti con il Torino nel tentativo di trovare un’intesa: tra la richiesta dei granata e l’offerta viola ci sono i margini per venirsi incontro. Il giocatore, inoltre, ha ribadito la volontà di lasciare il club granata.