Di Marzio: "Contatti tra la Fiorentina e il Trabzonspor per Oulai, richiesti 25 milioni per il 2006"

La Fiorentina ha messo gli occhi su Inao Oulaï, centrocampista classe 2006 che ha giocato il mondiale con la Costa d'Avorio

Proseguono i contatti per portare Inao Oulaï alla Fiorentina. Come raccontato nella serata di ieri, la Viola è entrata nella corsa per il classe 2006. La richiesta del Trabzonspor si aggira tra i 23 e i 25 milioni, con molti club interessati anche grazie alle buone prestazioni del giocatore con la sua Costa d'Avorio al Mondiale 2026.



La nuova Fiorentina di Fabio Grosso, però, è rimasta stregata da lui e sta provando a trattare sul prezzo e vuole lui come colpo in vista della nuova stagione. La dirigenza è disposta anche a usare uno slot extra per lui, siccome lo considera un talento di grandissima prospettiva. Diversi gli obiettivi del club tra cui Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt, ma anche Oulaï è in cima a questa speciale lista.



I SUOI NUMERI - Christ Inao Oulaï rientra sicuramente tra i talenti più brillanti finiti sotto i riflettori grazie alla Coppa del Mondo 2026. A soli 20 anni, infatti, il centrocampista è già una colonna della nazionale ivoriana ed è sempre sceso in campo in questo Mondiale, venendo anche schierato titolare nei sedicesimi di finale contro la Norvegia. Dalle strade di Yopougon al palcoscenico più grande che ci sia, passando per la 'gavetta' nel Bastia in Francia. Dopo una stagione in Turchia con 2 gol e 4 assist in 25 partite, ora il futuro di Oulaï è incerto, ma la Fiorentina spinge per portarlo in Italia. Lo scrive Gianluca Di Marzio