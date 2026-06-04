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Di Marzio: "Contatti continui tra Besiktas e Italiano. Il club turco al lavoro per strappare l'ok del tecnico"

Il club di Istanbul al lavoro per portare Vincenzo Italiano in Turchia dopo la risoluzione consensuale con il club emiliano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 giugno 2026 17:37
Di Marzio: "Contatti continui tra Besiktas e Italiano. Il club turco al lavoro per strappare l'ok del tecnico" -
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Prosegue la trattativa tra il Besiktas e Vincenzo Italiano.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, non ci sarebbe una chiusura totale da parte dell'allenatore ex Bologna e Fiorentina nei confronti della Turchia con le parti che sono in contatto costante per raggiungere un'intesa.
Italiano dopo la risoluzione consensuale con il club emiliano era in trattativa con il Napoli che poi ha virato su Massimiliano Allegri e rischia di non trovare panchina in Italia. Vedremo se nelle prossime ore il tecnico potrà dare l'ok definitivo alla destinazione turca ed iniziare la sua prima esperienza all'estero.

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