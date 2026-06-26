Di Marzio annuncia: "Rubino può tornare alla Carrarese. Cruciali le intenzioni del giocatore"
Rubino potrebbe tornare in prestito alla Carrarese, ad annunciarlo è Di Marzio
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 18:11
Secondo quanto raccolto da Gianluca di Marzio Tommaso Rubino potrebbe vestire nuovamente la maglia della Carrarese nella prossima stagione. L'ipotesi di un ritorno del giovane talento della Fiorentina sta prendendo sempre più quota e rappresenta una soluzione concreta per il suo futuro. A fare la differenza potrebbe essere soprattutto la volontà del giocatore, chiamato a decidere se sposare ancora il progetto del club toscano.