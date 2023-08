Di Marzio annuncia: “Offerta di 10 milioni del Lorient per Kouamé alla Fiorentina. Si aspetta risposta”

Dopo l’ottimo esordio in campionato contro il Genoa, la Fiorentina ha perso la gara di andata dei playoff di Conference League. La squadra di Italiano è infatti stata sconfitta per 1-0 dal Rapid Vienna. Oltre al campo, però, il club viola è attivo anche sul mercato e oggi (giovedì 24 agosto) ha ricevuto un’offerta del Lorient per Kouamé. Il club francese ha presentato un’offerta di 10 milioni per l’attaccante ivoriano classe ’97. Bisogna quindi vedere quale sarà la risposta della Fiorentina all’offerta ricevuta. Nella passata stagione Kouamé ha giocato 28 partite ufficiali con la maglia viola, realizzando 4 gol e 4 assist. Nella stagione attuale, invece, non è ancora mai sceso in campo. Lo scrive Gianluca Di Marzio.