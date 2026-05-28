Labaro Viola

Di Marzio annuncia: "Italiano lascia la panchina del Bologna. Separazione consensuale"

L'ex allenatore viola lascia il suo incarico da allenatore rossoblù

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 14:02
Di Marzio annuncia: "Italiano lascia la panchina del Bologna. Separazione consensuale" -
News
Condividi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna sarebbe arrivata al capolinea. Le parti avrebbero infatti deciso di separarsi consensualmente al termine della stagione.

Il Bologna dovrà adesso concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore per programmare il futuro, mentre l'ex viola torna subito a essere uno dei nomi più caldi del mercato delle panchine italiane.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok