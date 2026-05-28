Di Marzio annuncia: "Italiano lascia la panchina del Bologna. Separazione consensuale"
L'ex allenatore viola lascia il suo incarico da allenatore rossoblù
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 14:02
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna sarebbe arrivata al capolinea. Le parti avrebbero infatti deciso di separarsi consensualmente al termine della stagione.
Il Bologna dovrà adesso concentrarsi sulla scelta del nuovo allenatore per programmare il futuro, mentre l'ex viola torna subito a essere uno dei nomi più caldi del mercato delle panchine italiane.