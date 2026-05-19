Di Marzio annuncia: "Il Bournemouth ha messo gli occhi su Fortini, primi contatti tra le parti"
Il futuro di fortini potrebbe essere in premier League, piace molto al bournemouth
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2026 15:54
Interesse del Bournemouth per Niccolò Fortini, terzino classe 2006 della Fiorentina. Al club inglese piace il giocatore e ci sono stati anche i primi contatti ma molto dipenderà anche da cosa deciderà di fare il nuovo allenatore del club Marco Rose, che sostituirà Iraola a fine stagione.
L'allenatore tedesco potrebbe decidere di dare più spazio al classe 2005 argentino Julio Soler che in questa stagione ha giocato soltato 6 partite in Premier League. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito