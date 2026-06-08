Di Marzio annuncia: "Dopo Baldini, sarà Mancini il CT della Nazionale. Manca solo l'ufficialità"

Secondo il noto giornalista, Roberto Mancini è pronto a tornare sulla panchina della nazionale maggiore

Dopo la mancata qualificazione al mondiale e le dimissioni di Rino Gattuso, Baldini ha condotto la Nazionale Italiana in due amichevoli. Come riporta però Gianluca Di Marzio, non sarà Baldini il CT azzurro, indicando in Roberto Mancini il grande favorito per la successione.

"Non sarà Baldini a proseguire questo cammino con la Nazionale maggiore, sarà Roberto Mancini", ha spiegato il giornalista. "Il suo ritorno in azzurro è davvero una questione di formalità. Toccherà a lui compiere questo passo che, a dire la verità, aveva già lasciato intendere in passato di poter fare".

Di Marzio ha poi collegato la scelta anche alle possibili novità ai vertici del calcio italiano: "Forse per questo Malagò ha deciso di puntare su di lui per il futuro della Nazionale, sempre che diventi presidente e che poi tutto venga effettivamente portato alle firme".