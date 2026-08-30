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Di Marzio annuncia: "Beto nuovo attaccante della Fiorentina, domani le visite. Si sblocca Kean al Como"

I viola sono in chiusura per il centravanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2026 00:35
Di Marzio annuncia: "Beto nuovo attaccante della Fiorentina, domani le visite. Si sblocca Kean al Como" -
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Sarà Norberto Beto il nuovo attaccante della Fiorentina. I viola sono in chiusura per l'arrivo del giocatore dall'Everton, atteso a Firenze già domani, lunedì 31 agosto, per le visite mediche. L'ex Udinese da tempo è praticamente stato bloccato dalla Fiorentina per sostituire Moise Kean. Col suo arrivo, quindi, si sblocca anche l'uscita dell'azzurro in direzione Como.Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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