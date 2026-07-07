Di Marzio: "Amatucci, è fatta per il suo trasferimento al Deportivo. Firmerà un quinquennale"
Il centrocampista lascia la Fiorentina a titolo definitivo e firmerà un contratto quinquennale con il Deportivo La Coruña.
Lorenzo Amatucci è pronto a salutare definitivamente la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio, è infatti fatta per il trasferimento del centrocampista al Deportivo La Coruña.
Dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Las Palmas, il classe 2004 continuerà la propria avventura nel calcio spagnolo, questa volta a titolo definitivo. Amatucci firmerà un contratto della durata di cinque anni con il club galiziano, che ha deciso di puntare con convinzione sul giovane regista cresciuto nel settore giovanile viola.
Per la Fiorentina si tratta della seconda cessione della gestione Fabio Paratici in questa sessione di mercato, dopo quella di Lucas Beltran al River Plate. Un'operazione che conferma la volontà della dirigenza viola di definire rapidamente le situazioni legate ai giocatori non destinati a rientrare nel progetto tecnico.