Di Marzio: “Accordo di massima per Pellegrino alla Fiorentina. Serve la chiusura di Piccoli al Bologna”
L'esperto di mercato annuncia l'accordo di massima per Pellegrino alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2026 14:40
La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell'attaccante argentino in viola. L'operazione, però, è strettamente collegata a quella di Roberto Piccoli. Per completare il giro di attaccanti, infatti, serve prima la chiusura del passaggio dell'attaccante della Fiorentina al Bologna.
La fumata bianca per Pellegrino è quindi legata agli ultimi passaggi dell'affare Piccoli-Bologna. Una volta completato il trasferimento dell'attaccante, la Fiorentina potrà procedere con il nuovo innesto per il reparto offensivo.