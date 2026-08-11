Di Marzio: “Accordo di massima per Pellegrino alla Fiorentina. Serve la chiusura di Piccoli al Bologna”

L'esperto di mercato annuncia l'accordo di massima per Pellegrino alla Fiorentina

La Fiorentina è sempre più vicina a Mateo Pellegrino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio su X, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell'attaccante argentino in viola. L'operazione, però, è strettamente collegata a quella di Roberto Piccoli. Per completare il giro di attaccanti, infatti, serve prima la chiusura del passaggio dell'attaccante della Fiorentina al Bologna.

La fumata bianca per Pellegrino è quindi legata agli ultimi passaggi dell'affare Piccoli-Bologna. Una volta completato il trasferimento dell'attaccante, la Fiorentina potrà procedere con il nuovo innesto per il reparto offensivo.