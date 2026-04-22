Di Gennaro: "Sarebbe straordinario portare Mourinho a Firenze. Se viene faccio l'abbonamento in tribuna"

Di Gennaro analizza il momento della Fiorentina, elogia il lavoro di Vanoli e apre alla suggestione Mourinho per il futuro della panchina viola

L’ex viola Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando il momento della Fiorentina e le prospettive future del club. Ecco le sue parole:

Su Vanoli: “Vanoli ha fatto un buon lavoro, trasmettendo alla squadra i valori corretti e facendo capire come muoversi per raggiungere la salvezza. Dispiace per il cammino in coppa: l’andata è stata un’occasione sprecata, mentre al ritorno si è vista almeno una reazione. La situazione era complicata, ma ha lavorato bene sia dal punto di vista mentale che tattico, quindi i meriti sono evidenti. Con l’arrivo di Fabio Paratici, che è un grande uomo di calcio, ci sarà il tempo per impostare una riorganizzazione della società nel lungo periodo”, ha dichiarato.

Poi uno sguardo alla rosa e alle prospettive: “La squadra non mi sembra affatto povera di qualità, ma se si vogliono raggiungere traguardi più ambiziosi bisogna cambiare qualcosa. Sull’allenatore stanno circolando nomi che sorprendono: se arrivasse José Mourinho farei subito l’abbonamento in tribuna. Sta facendo bene al Benfica e alla Roma ha ottenuto risultati importanti. Sarebbe davvero un grande colpo portarlo a Firenze”.