Di Gennaro: "La difesa a 3 indebolisce la Fiorentina, bisogna stare a 4 per fare bene"

L'ex giocatore e commentatore televisivo ha commentato i meccanismi della difesa viola con il passaggio da 3 a 4

Al Corriere Fiorentino ha parlato l'ex giocatore e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro che ha commentato la difesa viola della stagione in corso: "A Bergamo la Fiorentina ha giocato con una difesa un po' scomposta senza un ordine logico, credo che con la Lazio Palladino abbia capito come schierare la sua squadra cioé con una difesa a 4 piuttosto che a 3. La Fiorentina conosce i meccanismi per giocare a 4 perché lo fa da tempo, mentre a 3 ci sono delle criticità evidenti soprattutto io non vedo una cosa buona mettere un terzino a fare il centrale con costanza."

https://www.labaroviola.com/amrabat-qui-al-fenerbahce-per-vincere-leuropa-league-lavoreremo-per-questobbiettivo/269591/