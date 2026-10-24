Di Chiara: "La Fiorentina non deve avere paura dell’Inter. Serve la Viola vista contro il Napoli"

Le parole dell'ex Viola Alberto Di Chiara

Alberto Di Chiara è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno in vista di Inter-Fiorentina: "Non ci sono squadre imbattibili, lo si vede anche dai risultati altalenanti. Forse l'Inter è quella con più continuità, ma prende tanti gol. Poi ha la forza offensiva di poter rimediare. La Fiorentina non deve partire con la paura. Devono giocare con lo spirito visto contro il Napoli. Servono i risultati positivi per la classifica e la questione psicologica".

Sul terzino sinistro: "Ci sono adattamenti che possono essere anche soluzioni. Lì hai difficoltà a trovare l'elemento che ti dia solidità difensiva. È giusto provare i giocatori: vediamo Dodò anche se lui ha i suoi limiti. Sono tutte soluzioni possibili, poi bisogna vedere se hanno i tempi giusti di inserimento".