Di Canio distrugge Vlahovic: "La sua esultanza non è da grande giocatore, non faccia l'arrogante"

L'ex attaccante laziale ha parlato dell'esultanza polemica di Vlahovic contro il Genoa

L'ex attaccante laziale ed ora commentatore televisivo Paolo Di Canio ha parlato dell'esultanza polemica di Vlahovic contro il Genoa dopo tutte le critiche ricevute in settimana: "Non sopportare la pressione è da giocatori piccoli, non da Juve. Giocatori piccoli nel senso che lui potrebbe essere un gran bel giocatore, così dimostra di non esserlo. Non do giudizi definitivi, dico solo che quell’atteggiamento non è da grande giocatore. Fai il rigore, è sempre difficile segnare, ma poi tieni questo atteggiamento col Genoa, la squadra più disastrata del campionato e in una partita a porte chiuse. Non è che hai fatto una doppietta in uno scontro diretto, dove sarebbe comunque sbagliato avere quell’atteggiamento… Non è che giochi nel Pinnetto, dico un nome casuale, giochi nella Juventus, sei Vlahovic, fammi due doppiette negli scontri diretti e allora poi fai l’arrogante. Non col Genoa e a porte chiuse".

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