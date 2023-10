Dg Ferencvaros: “Non andremo a Firenze da vittima sacrificale. Nel calcio il denaro non fa la differenza”

Giovedì la Fiorentina è attesa ad un primo scontro importante del girone di Conference League. Infatti il pareggio in Belgio con il Genk ha fatto volare al primo posto il Ferenvaros che ha battuto il Cukaricki per 3-1. La sfida contro gli ungheresi è da vincere ad ogni costo e proprio della sfida del Franchi ha parlato il direttore generale del Ferencvaros, Pal Orosz: “La Fiorentina è una squadra di un altro livello rispetto al Cukaricki, ma penso che potremo fare altri exploit in Europa. Abbiamo vinto a Monaco e abbiamo eliminato il Celtic. Non andiamo a Firenze da vittima sacrificale e siamo contenti di poter giocare in un clima che penso sarà di grande calcio e con tanti tifosi al nostro fianco. La rosa della Fiorentina vale cinque-sei volte la nostra, ma nel calcio il denaro non fa la differenza”.