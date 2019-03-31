Derby, Fiorentina Women's e Florentia finisce 3-2 nel primo tempo

Termina 3-2 allo stadio Bozzi di Scandicci il primo tempo tra Fiorentina Women's e Florentia. Per la Fiorentina Women's reti di Vigilucci, Jaques e Alia Guagni. In questo momento la Fiorentina sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola 31 marzo 2019 13:19

Condividi