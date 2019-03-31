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Derby, Fiorentina Women's e Florentia finisce 3-2 nel primo tempo

Termina 3-2 allo stadio Bozzi di Scandicci il primo tempo tra Fiorentina Women's e Florentia. Per la Fiorentina Women's reti di Vigilucci, Jaques e Alia Guagni. In questo momento la Fiorentina sarebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 13:19
Derby, Fiorentina Women's e Florentia finisce 3-2 nel primo tempo -
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Termina 3-2 allo stadio Bozzi di Scandicci il primo tempo tra Fiorentina Women's e Florentia. Per la Fiorentina Women's reti di Vigilucci, Jaques e Alia Guagni. In questo momento la Fiorentina sarebbe a meno un punto dalla Juventus prima in classifica.

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