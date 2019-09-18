Labaro Viola

Denunciati quattro veronesi durante Fiorentina-Juventus. Il motivo...

Quattro veronesi sono stati denunciati per aver lanciato, nei pressi del parcheggio ospiti dello stadio Artemio Franchi, dove lo scorso 14 settembre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 19:23
Denunciati quattro veronesi durante Fiorentina-Juventus. Il motivo... -
News
Verona
Condividi

Quattro veronesi sono stati denunciati per aver lanciato, nei pressi del parcheggio ospiti dello stadio Artemio Franchi, dove lo scorso 14 settembre si è disputata la gara tra i viola e la Juventus, alcune bottiglie contro un autobus di tifosi bianconeri durante il deflusso. I tre, fanno sapere dalla questura, sono stati subito identificati dalla digos di Firenze.

Fonte: la Nazione

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok