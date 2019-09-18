Denunciati quattro veronesi durante Fiorentina-Juventus. Il motivo...
Quattro veronesi sono stati denunciati per aver lanciato, nei pressi del parcheggio ospiti dello stadio Artemio Franchi, dove lo scorso 14 settembre
A cura di Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 19:23
Quattro veronesi sono stati denunciati per aver lanciato, nei pressi del parcheggio ospiti dello stadio Artemio Franchi, dove lo scorso 14 settembre si è disputata la gara tra i viola e la Juventus, alcune bottiglie contro un autobus di tifosi bianconeri durante il deflusso. I tre, fanno sapere dalla questura, sono stati subito identificati dalla digos di Firenze.
Fonte: la Nazione