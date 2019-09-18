Denunciati quattro veronesi durante Fiorentina-Juventus. Il motivo...

Quattro veronesi sono stati denunciati per aver lanciato, nei pressi del parcheggio ospiti dello stadio Artemio Franchi, dove lo scorso 14 settembre

Quattro veronesi sono stati denunciati per aver lanciato, nei pressi del parcheggio ospiti dello stadio Artemio Franchi, dove lo scorso 14 settembre si è disputata la gara tra i viola e la Juventus, alcune bottiglie contro un autobus di tifosi bianconeri durante il deflusso. I tre, fanno sapere dalla questura, sono stati subito identificati dalla digos di Firenze.

Fonte: la Nazione