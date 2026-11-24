Denis Michelotti: "Il bookmaker sul petto della Fiorentina resta vietato. Sulla manica c'è già bet365 Scores, adesso l'AGCOM guarda lì"

Sponsor betting vietati sul petto della Fiorentina, ma bet365 Scores è sulla manica. Denis Michelotti spiega il Decreto Dignità e la stretta AGCOM.

Denis Michelotti, direttore di sitiscommesse.com, fa il punto sul rapporto tra calcio e scommesse: dal divieto del Decreto Dignità alla stretta che l'AGCOM ha messo in consultazione il 22 ottobre, passando per la manica della maglia viola e per la Premier League, che da questa stagione ha tolto i bookmaker dal petto delle maglie.

Cosa vieta il Decreto Dignità e da quando

"Dal 14 luglio 2018 l'articolo 9 del Decreto Dignità vieta qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi e scommesse con vincita in denaro, su qualunque mezzo, manifestazioni sportive comprese. Dal 1° gennaio 2019 il divieto vale anche per le sponsorizzazioni: i contratti già in corso sono rimasti validi fino alla scadenza, ma non oltre il 14 luglio 2019. La sanzione, che applica l'AGCOM, è il 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità, con un minimo di 50.000 euro per violazione. Dopo la sentenza 172/2026 della Corte costituzionale quel minimo non è più automatico e può essere ridotto quando risulta manifestamente sproporzionato. La Fiorentina un operatore come partner lo ha avuto: Betclic è diventato top sponsor viola nel settembre 2014, con il marchio al Franchi. Secondo le stime riportate da ItaliaOggi, prima del decreto il betting valeva per la Serie A tra i 100 e i 120 milioni di euro l'anno".

Perché bet365 Scores può stare sulla manica viola

"Dal 6 agosto 2026 sulla manica della maglia della Fiorentina c'è bet365 Scores, app di risultati e statistiche, con la qualifica di Official Infotainment Partner. Prima, dall'ottobre 2024, c'era Betway Scores. Il nome è quello di un bookmaker, ma l'oggetto della sponsorizzazione è un'app di informazione sportiva. Le linee guida dell'AGCOM del 2019 escludono dal divieto l'uso di un marchio che identifichi, oltre al gioco, altre attività con carattere autonomo, purché non ci siano ambiguità sull'oggetto della promozione e non compaiano elementi evocativi del gioco, a parte il nome del fornitore. Su questa esclusione poggiano tutti gli accordi di infotainment della Serie A. Non è un caso fiorentino. Dal 2025 bet365 Scores ha firmato con Napoli, Torino, Udinese, Cagliari e Pisa, da luglio anche con la Juventus. L'Inter ha Betsson.sport come main sponsor per 30 milioni a stagione, la Roma dal marzo 2026 Eurobet.live per 13-14 milioni. A inizio stagione 2025/26, prima degli accordi di Roma e Juventus, lo Sporteconomy Jersey Sponsor Index contava sette club e 38,5 milioni di euro di marchi di infotainment sulle maglie di Serie A: circa un terzo di quanto il betting valeva per il campionato prima del 2018".

La stretta AGCOM: redazione, direttore responsabile e niente quote

"Il 22 ottobre l'AGCOM ha pubblicato la delibera 234/26/CONS, che apre trenta giorni di consultazione per riscrivere proprio questa esclusione. La bozza chiede che l'attività ulteriore sia reale e autonoma, con un marchio registrato in classi estranee al gioco e nessun link o codice bonus verso l'offerta del gruppo. Se l'attività è editoriale servono anche redazione identificabile, direttore responsabile e aggiornamenti periodici. Anche la grafica dovrà cambiare, senza colori del marchio di scommesse, quote, bonus, numero di concessione o logo ADM, che la bozza considera indizi di riconducibilità al gioco. Un passaggio riguarda da vicino gli stadi: sponsorizzazioni, cartellonistica e LED in contesto sportivo vengono valutati con particolare rigore. Davide Gallino, responsabile del procedimento, al SiGMA di Roma il 3 novembre ha annunciato un periodo di grazia per i contratti in corso, con una fase di adattamento. Spera di arrivare alle nuove linee guida entro gennaio. Per Firenze significa che l'accordo con bet365 Scores firmato ad agosto non salta dall'oggi al domani, ma dovrà fare i conti con le nuove regole quando saranno approvate. Anche la politica spinge in questa direzione. A fine luglio il ministro Giorgetti ha chiesto a Guardia di Finanza e AGCOM un approfondimento per la piena applicazione dell'articolo 9".

La Premier League ha scelto un'altra strada

"In Inghilterra la scelta è stata diversa. Nell'aprile 2023 i club di Premier League hanno deciso, con diciotto voti favorevoli e due astenuti, di togliere i bookmaker dal fronte delle maglie a partire dal 2026/27: allora erano otto club, per circa 60 milioni di sterline a stagione. Lo stop riguarda solo il petto e lascia liberi maniche, kit da allenamento e cartellonistica, tanto che a inizio stagione sedici club su venti avevano ancora un accordo con un'azienda di gioco in un'altra forma. In Italia il divieto è totale e il calcio ha trovato spazio con i marchi di informazione; in Inghilterra vale solo per il petto e i bookmaker si sono spostati sulla manica. Poi ci sono le regole dei Paesi in cui si gioca. Il 3 novembre a Rotterdam l'Inter è scesa in campo senza sponsor: dal luglio 2025 la legge olandese vieta le sponsorizzazioni degli operatori di gioco online e la UEFA applica le norme del Paese ospitante. Era già successo alla prima giornata contro il Real Madrid, in quel caso per la legge spagnola".

Quanto vale per la Fiorentina e cosa può cambiare

"Sul petto viola c'è Mediacom, 25 milioni a stagione, quarto contratto della Serie A 2026/27 secondo Calcio e Finanza. È una parte correlata, perché la società è della famiglia Commisso. Se il Parlamento riaprisse agli sponsor betting, come chiede la Lega Serie A nel piano in 29 punti presentato ad aprile, per la Fiorentina il petto non cambierebbe finché il main sponsor resta in famiglia. Per i viola contano la manica, i LED del Franchi e gli accordi di infotainment: lo stesso perimetro su cui l'AGCOM chiede una valutazione più rigorosa. Sui soldi delle scommesse ci sono due proposte. La Lega chiede l'1 per cento della raccolta sul calcio; il disegno di legge S.1902, all'esame del Senato, prevede dal 2027 un contributo del 2 per cento a favore della FIGC. Ripeto quello che ho scritto ad agosto. I 16,1 miliardi di raccolta del 2024 sono un numero che funziona come argomento, ma la spesa, cioè quello che resta al comparto dopo aver pagato le vincite, è intorno ai 2 miliardi. L'1 per cento della raccolta vale 160 milioni, l'8 per cento di quel margine; il 2 per cento ne assorbirebbe fra l'11 e il 16 per cento. Tra la consultazione AGCOM e il disegno di legge in Senato, il betting non sparirà dalle maglie della Serie A: le linee guida attese per gennaio diranno in che forma potrà restarci".