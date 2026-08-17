Demichelis: "Mastantuono era forte già quando ha esordito col River Plate, farà bene in Europa"

L'ex giocatore ha parlato di Franco Mastantuono

A ESPN è intervenuto l'ex tecnico del River Martin Demichelis per parlare di Franco Mastantuono: "Lo conobbi giovanissimo e subito lo portammo in prima squadra perché era già pronto a livello atletico. Gli auguro di non tornare in Argentina presto perché si deve far valere anche in Europa. Ci sono stati tanti giocatori argentini che si sono dovuti adattare al cambio, ma credo che non avrà problemi."