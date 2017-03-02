"Della Valle muori": denunciati gli autori dello striscione. Il comunicato ufficiale della Fiorentina...

Ecco il comunicato ufficiale divulgato da violachannel.com"Dopo il grave gesto intimidatorio di lunedì' scorso 27 febbraio 2017 prima di Fiorentina -Torino : denuncia alla Procura della Repubblica di...

Ecco il comunicato ufficiale divulgato da violachannel.com

"Dopo il grave gesto intimidatorio di lunedì' scorso 27 febbraio 2017 prima di Fiorentina -Torino : denuncia alla Procura della Repubblica di Firenze contro ignoti Andrea Della Valle, presidente onorario della società calcistica ACF Fiorentina, ha indirizzato alla Questura e alla Procura della Repubblica di Firenze una denuncia contro ignoti, volta ad individuare gli autori di un grave gesto intimidatorio compiuto nel pomeriggio dello scorso 27 febbraio. Con tale iniziativa, si intende perseguire gli autori di uno striscione recante la scritta “Della Valle muori”, apposto nelle vicinanze dello Stadio Franchi prima della partita del Campionato di Serie A tra la Fiorentina e il Torino".