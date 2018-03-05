I Della Valle lasciano Firenze e s'incontrano. Si riflette per eventuali iniziative contro il Benevento
Questa mattina Diego Della Valle ha lasciato il centro sportivo per dirigersi verso l'aeroporto, dopo che il fratello Andrea l'aveva preceduto
A cura di Redazione Labaroviola
05 marzo 2018 12:18
Questa mattina Diego Della Valle ha lasciato il centro sportivo per dirigersi verso l'aeroporto, dopo che il fratello Andrea l'aveva preceduto. I due fratelli si sono poi incontrati per discutere di eventuali iniziative per domenica prossima in occasione della partita contro il Benevento.