I Della Valle a Firenze per aprire la camera ardente, erano attesi domani ma...

Come scrive La Nazione, sono attesi già oggi a Firenze i fratelli Della Valle. Diego e Andrea, contrariamente a quanto si pensava e cioè che arrivassero in città solo domani per presenziare alle esequ...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2018 09:52

Andrea Della Valle;Diego Della Valle

Condividi