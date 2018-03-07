I Della Valle a Firenze per aprire la camera ardente, erano attesi domani ma...
Come scrive La Nazione, sono attesi già oggi a Firenze i fratelli Della Valle. Diego e Andrea, contrariamente a quanto si pensava e cioè che arrivassero in città solo domani per presenziare alle esequ...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 09:52
Come scrive La Nazione, sono attesi già oggi a Firenze i fratelli Della Valle. Diego e Andrea, contrariamente a quanto si pensava e cioè che arrivassero in città solo domani per presenziare alle esequie, potrebbero raggiungere direttamente la camera ardente a Coverciano per aprirla insieme ai familiari di Davide Astori e poter passare del tempo assieme a loro per cercare di portare conforto.