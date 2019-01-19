Della Valle accetta l'incontro, entro la fine del mese si vedrà con i rappresentanti dell'ACCVC

Andrea Della Valle ha detto “sì”. Il presidente onorario della Fiorentina ha accettato la richiesta di un incontro firmata dall’Associazione Centro di Coordinamento dei Viola Club. Entro fine mese dun...

Andrea Della Valle ha detto “sì”. Il presidente onorario della Fiorentina ha accettato la richiesta di un incontro firmata dall’Associazione Centro di Coordinamento dei Viola Club. Entro fine mese dunque ci sarà la tanto attesa riunione fra le parti in cui si discuterà del presente e del futuro della Fiorentina. L'obiettivo è quello di ricompattare l'ambiente e creare un clima più ambizioso e pacifico possibile. Il gruppo dei tifosi dunque, trova il suo invito accolto.