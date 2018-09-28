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Della Valle a capo della reazione della squadra: a Firenze per incontrare i giocatori singolarmente

Dopo giorni di rabbia e protesta, scrive oggi Stadio, Andrea Della Valle arriva a Firenze. Adesso però c’è bisogno di riportare serenità, e per questo arriva appunto il presidente onorario. Andrea sar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 09:01
Della Valle a capo della reazione della squadra: a Firenze per incontrare i giocatori singolarmente -
Rassegna Stampa
Della Valle
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Dopo giorni di rabbia e protesta, scrive oggi StadioAndrea Della Valle arriva a Firenze. Adesso però c’è bisogno di riportare serenità, e per questo arriva appunto il presidente onorario. Andrea sarà a Firenze domani mattina, e vuole restarci fino alla gara contro i bergamaschi. Nelle intenzioni di ADV c’è quella di incontrare, uno dopo l’altro, i singoli giocatori.

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