Della Valle a capo della reazione della squadra: a Firenze per incontrare i giocatori singolarmente

Dopo giorni di rabbia e protesta, scrive oggi Stadio, Andrea Della Valle arriva a Firenze. Adesso però c’è bisogno di riportare serenità, e per questo arriva appunto il presidente onorario. Andrea sar...

Dopo giorni di rabbia e protesta, scrive oggi Stadio, Andrea Della Valle arriva a Firenze. Adesso però c’è bisogno di riportare serenità, e per questo arriva appunto il presidente onorario. Andrea sarà a Firenze domani mattina, e vuole restarci fino alla gara contro i bergamaschi. Nelle intenzioni di ADV c’è quella di incontrare, uno dopo l’altro, i singoli giocatori.