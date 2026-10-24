Delio Rossi sicuro: "La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un buon campionato"

Delio Rossi rassicura la Fiorentina

L'ex tecnico della Fiorentina, Delio Rossi, ha parlato della situazione in casa Viola in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sinceramente non mi aspettavo un avvio così, però voglio dire una cosa: siamo ancora alla settima giornata di campionato. In Italia, non avendo grandi disponibilità per scegliere i migliori calciatori, spesso i rinforzi arrivano a campionato già iniziato".

"Quello che adesso è bianco tra qualche partita potrebbe essere nero e viceversa. La Fiorentina ha tutto per scalare la classifica e disputare un altro tipo di campionato rispetto a quello dell'anno scorso".



