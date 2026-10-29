Delio Rossi "L’esonero di Grosso è la sconfitta di Paratici. Inspiegabile la gestione allenatori a Firenze"

Il commento di Delio Rossi sulla gestione allenatori a Firenze

L'ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, è intervenuto a Lady Radio: "Dopo una stagione tribolata come la scorsa, non mi aspettavo una partenza allo stesso modo. La sostituzione dell’allenatore non è una sconfitta per il tecnico stesso, ma è la sconfitta di chi l’ha scelto, specialmente se avviene dopo tre giornate”.

"Quello che è successo recentemente con gli allenatori della Fiorentina è un qualcosa che sinceramente fai fatica a capire. Ripartirei dall’asse centrale forte per ricostruire, se non ho giocatori di valore in questi ruoli vuol dire che non hai fatto una buona campagna acquisti”.

Su Oulai: "Se ha entusiasmo, gamba e tecnica, è giusto dare spazio a Oulai. La tattica avrà tempo per impararla, giocando per l'appunto. La tattica ha un senso ma fino a un certo punto, perché quando trovi davanti a te un avversario che è più forte tecnicamente, tutto viene meno”.