Delio Rossi: "La Fiorentina sembra che stia trovando il bandolo della matassa. Il Milan ha delle difficoltà"

L'allenatore Delio Rossi è stato intervistato a TMW sulla situazione della Fiorentina in vista della partita di stasera contro il Milan: "La viola è partita un po’ a rilento, ma sembra che stia trovan...

L'allenatore Delio Rossi è stato intervistato a TMW sulla situazione della Fiorentina in vista della partita di stasera contro il Milan: "La viola è partita un po’ a rilento, ma sembra che stia trovando il bandolo della matassa. Chiesa e Ribery si esaltano molto nel 3-5-2, possono fare benissimo. Il Milan sta incontrando delle difficoltà ma siamo all’inizio del campionato. Nel calcio arrivi o non arrivi. Centri gli obiettivi o non li centri. Ora i rossoneri hanno altre squadre davanti, la Fiorentina non credo pensi al quarto posto o ad alti obiettivi nell’immediato".