Delio Rossi consiglia Pradè: “Non deve dimettersi. Nono sono richieste che possono fare tifosi o media”

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha commentato su Italia7 il caso scoppiato a Firenze con le dimissioni di Raffaele Palladino: “Mi sembra strano che un tecnico confermato un mese fa con rinnovo contrattuale decida di dimettersi. Dev’essere successo qualcosa…”.

Sulla situazione: “Partita con un allenatore non convinto o con la dirigenza non soddisfatta sarebbe stato ingiusto nei confronti del club. Forse è stato meglio decidere di non proseguire piuttosto che andare avanti solo perché legittimati da un contratto”.

Infine, su Pradè: “Se deve dimettersi? Assolutamente no: le dimissioni mica possono chiederle i tifosi. E neppure i giornalisti, non sarebbe giusto”.