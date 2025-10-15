Deli si racconta: "Siamo un grandissimo gruppo. Tra 5 anni mi vedo in Serie A ma vorrei vincere un Mondiale"

Il centrocampista della primavera Viola, Lapo Deli, si racconta tra sogni e ambizioni ai canali ufficiali della Fiorentina

Lapo Deli, centrocampista della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club viola raccontandosi. Ecco alcune delle sue parole: "In questi dodici anni alla Fiorentina la partita più emozionante è stata quella che ho vissuto in Under-17 contro l'Inter, quando eravamo in semifinale scudetto. Eravamo una grande squadra, ci credevamo tanto… ma non è finita bene".

Aggiunge: "Con i compagni ho un rapporto splendido, soprattutto con i 2006. Siamo un grandissimo gruppo, che quest'anno si è arricchito anche dei 2007. Essere un 2006 mi dà grande responsabilità ma anche i più giovani sono ragazzi molto responsabili. Io ho sempre pensato al calcio, non ho mai avuto altri sport o hobby tranne la play e uscire con gli amici".

Conclude: "Mio padre mi ha trasmesso la passione per il calcio. Ci ha giocato da giovane, anche se non ad alti livelli. E anche mio fratello giocava a calcio. Tra 5 anni mi vedo in Serie A, ma so che non è facile. Spero però in alto. Il mio sogno è quello di vincere il Mondiale".