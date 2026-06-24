De Zerbi scarica Solomon, da Londra scrivono: "Non fa parte del progetto, gliel'hanno già comunicato"
L'avventura di Solomon alla Fiorentina è durata molto poco, e l'israeliano sembra che sia ai saluti anche con il Tottenham
L'avventura di Manor Solomon al Tottenham sembra essere arrivata ai titoli di coda. Dopo la fine del prestito alla Fiorentina, anche il futuro dell'esterno israeliano a Londra appare sempre più in bilico. Secondo quanto riportato dal portale inglese Football London, il nuovo allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, avrebbe già comunicato a Solomon che non rientra nei piani tecnici per la prossima stagione, aprendo di fatto alla sua cessione.
Solomon è legato agli Spurs da altri due anni di contratto, ma il club inglese sarebbe già al lavoro per trovare una nuova destinazione all'esterno offensivo. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi sul suo futuro, con il Tottenham pronto ad ascoltare eventuali offerte.