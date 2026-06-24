De Zerbi scarica Solomon, da Londra scrivono: "Non fa parte del progetto, gliel'hanno già comunicato"

L'avventura di Solomon alla Fiorentina è durata molto poco, e l'israeliano sembra che sia ai saluti anche con il Tottenham

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2026 17:53

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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