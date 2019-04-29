De Zerbi: “Chiesa cascatore? Mi sembra una brava persona. È patrimonio del calcio italiano”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in sala stampa al termine della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:“Etichetta applicata a Chiesa di cascatore? Sembra un br...

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato in sala stampa al termine della sfida contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

“Etichetta applicata a Chiesa di cascatore? Sembra un bravo ragazzo e non uno scorretto. Credo sia patrimonio del calcio italiano, le scaramucce in campo e nel tunnel ci stanno. Sono stato giocatore anch’io ma finisce lì. Sono cose che succedono basta si rimanga nelle regole”.