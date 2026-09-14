De Sisti: "Mastantuono ha fantasia e creatività. Il paragone con Rui Costa e Bertoni è tanta roba"

Il commento di Picchio De Sisti su Mastantuono

Giancarlo De Sisti, storico protagonista della storia della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola, soffermandosi sul paragone tra Mastantuono e alcuni grandi giocatori del passato, tra cui lo stesso De Sisti, citato da Antognoni.

Su Mastantuono: “È un giocatore di ottimo livello, dotato di fantasia e creatività. Mi sembra abbia voglia di inventare calcio. Quando ho visto la Fiorentina, però, l'ho vista in difficoltà, quindi non si può giudicare esclusivamente il singolo: il sistema di gioco non stava funzionando”.



Sul paragone con De Sisti, Rui Costa e Bertoni: “Se viene accostato a tutti questi giocatori significa che è bravo, forse anche più di quanto abbia potuto vedere finora. Non so se abbia quelle capacità intuitive e tattiche che avevo io. Quando ha la palla tra i piedi, però, può creare problemi agli avversari. Io ero efficace anche senza pallone, ad esempio nell'anticipare le traiettorie. Mastantuono mi sembra bravo dalla trequarti e molto abile palla al piede. Essere accostato a Rui Costa e Bertoni è tanta roba”.



De Sisti ha poi parlato anche di Fagioli e del possibile rilancio con Vanoli: “È bravo, un ottimo centrocampista che sa leggere il gioco e può guidare sia il centrocampo che l'intera squadra. È uno che dà del tu al pallone”.



Infine, sulla Nazionale: “Fate voi la Nazionale. Una volta serviva una grande gavetta per poter indossare la maglia azzurra, adesso...”