26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:49

De Sinopoli: “Contro l’AEK arriveremo a 12mila, è una partita importante, meriterebbe più seguito”

26 Novembre · 18:01

Aggiornamento: 26 Novembre 2025 · 18:01

Federico De Sinopoli

De Sinopoli sprona i Viola: "serve più seguito e responsabilità dai big per uscire dalla lotta salvezza. Ho apprezzato l'ultima prestazione”

Il Presidente dell’ATF Federico De Sinopoli, ha parlato della situazione dei Viola e della Conferenza del Mister Paolo Vanoli a RadioFirenzeViola. Queste sono le sue parole: “Credo che arriveremo a 12mila, rimane lo standard della Conference degli ultimi anni, ormai ci siamo abituati. E’ una partita che vale, la squadra è importante, meriterebbe un pochino più di seguito”.

Sulle parole di Vanoli riguardo i migliori giocatori: “Sono professionisti che prendono tanti soldi, fanno mezza stagione e ne pretendono di più. E’ chiaro che il concetto è quello cioè richiamare al dovere massimo i giocatori più importanti, che hanno un nome, che giocano nelle nazionali e qualcuno ambisce ad andare ai mondiali. Dodò e Gosens per esempio sono stati ripresi l’anno scorso nelle nazionali, quindi l’appuntamento a giugno c’è anche per loro”.

Le ultime prestazioni: “Dopo aver visto il nulla cosmico almeno io ho apprezzato questa prestazione, piano piano ne usciremo. La lotta salvezza funziona cosi, ti tocca guardare anche le altre squadre in fondo alla classifica”.

