De Santis su Beltran: "Quando è arrivato alla Fiorentina era dietro solo a Lautaro e Julian Alvarez"

De Santis ai microfoni di radio FirenzeViola commenta l'operazione Beltran

Lucas Beltran è sempre più vicino al ritorno al River Plate e, ai microfoni di Radio FirenzeViola, l'agente ed esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis ha analizzato il percorso dell'attaccante dopo le esperienze tra Fiorentina e Valencia.

"Beltran alla Fiorentina è stata una grande illusione. Ricordo bene il duello di mercato con la Roma nell'estate del 2023: in Argentina, dopo Lautaro Martinez e Julian Alvarez, era probabilmente l'attaccante più considerato. Secondo me ha pesato molto un equivoco tattico sul suo ruolo e il fatto di non aver mai trovato l'allenatore ideale per valorizzarlo". De Santis ha poi spiegato quali siano le caratteristiche migliori del centravanti argentino: "Al di là dei moduli, Beltran rende al massimo quando gioca accanto a una prima punta. Ha bisogno di un riferimento offensivo attorno al quale muoversi e creare gioco. A questo punto la cessione sembra inevitabile". Sul possibile ritorno al River Plate, l'operatore di mercato ha aggiunto: "Non sarebbe un caso isolato. Con il ritorno di Gallardo il club aveva riportato in Argentina diversi ex, come Martinez Quarta. Oggi però il River sta attraversando un momento complicato, tra la sconfitta nella finale del campionato e l'eliminazione dalla Libertadores. Per questo cerca figure simboliche in grado di riaccendere l'entusiasmo della piazza". Secondo De Santis, però, Beltran non sarebbe la prima scelta dei Millonarios: "L'obiettivo principale resta Giovanni Simeone, ma la trattativa è ferma. Per questo il River ha accelerato per Beltran, che però sarebbe anche un po' perplesso all'idea di tornare sapendo di rappresentare una soluzione alternativa".

Infine, uno sguardo al futuro e a un possibile obiettivo della Fiorentina: "Da quello che so, i viola stanno seguendo con attenzione Tomas Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors. È un profilo molto interessante e il suo nome è presente nei dossier del club".