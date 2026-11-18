De Santis: "Per trattenere Mastantuono alla Fiorentina serve l'Europa. Conterà anche la sua volontà"

De Santis parla di Mastantuono: sarà possibile trattenerlo un altro anno a Firenze?

Lorenzo De Santis, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina e il rendimento di Franco Mastantuono.

"Ieri è entrato con la cattiveria giusta. I gol dimostrano che se viene tenuto più vicino alla porta sa fare male, soprattutto se ha gente di qualità sulla trequarti con cui dialogare. Per me il ragazzo è caotico ma generoso. È vero che nel calcio moderno si chiede copertura, ma poi ci sono eccezioni alla regola e per questa Fiorentina Mastantuono deve essere l'eccezione.

Non si devono fare riferimenti a Messi. Il paragone non ci sta. Ad oggi però sicuramente Nico Paz è su un altro livello, ha sicurezze diverse rispetto a Mastantuono. Il primo ha le redini di un Como che è una macchina perfetta, Mastantuono è invece in una squadra che ancora non gira benissimo. Se iniziasse a farlo, si toglierebbero pressioni al ragazzo.

Le speranze ci sono e crescerebbero a dismisura se i viola riuscissero ad andare in Europa. Poi tanto conterà la volontà del ragazzo che, se si sentirà allineato con quello che Firenze offre, potrebbe spingere per restare. La differenza però è che Nico Paz al Real ci è cresciuto, mentre Mastantuono ci è arrivato pagato tanto".