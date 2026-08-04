De Santis: "La Fiorentina guida la corsa per Mastantuono. Mai avrei pensato fosse possibile"

Il commento di De Santis ai microfoni di Lady Radio

L'intermediario di mercato Lorenzo De Santis, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per fare il punto sulla trattativa che potrebbe portare Franco Mastantuono alla Fiorentina.

Secondo De Santis, il club viola avrebbe compiuto importanti passi in avanti nella corsa al talento del Real Madrid: “La Fiorentina ha fatto grossi passi in avanti. In questo momento sta guidando la corsa su Mastantuono e non avrei mai creduto fosse possibile, anche perché non ha la vetrina europea da offrire”. L'intermediario ha poi spiegato che restano da definire alcuni aspetti dell'operazione: “C'è ancora da sistemare qualche dettaglio legato alla formula del trasferimento e allo stipendio del giocatore”.

De Santis ha quindi esaltato le qualità del classe 2007: “Per impatto è un giocatore devastante, straordinario. In Italia è uno di quei calciatori che possono davvero sparigliare le carte in tavola”.

Infine, una suggestione anche sulle tempistiche dell'affare: “È probabile che il giocatore, che compirà gli anni il 14 agosto, possa festeggiare il compleanno con la maglia della sua nuova squadra addosso”, lasciando intendere come la trattativa possa entrare presto nella fase decisiva.