De Santis: "La Fiorentina guarda in casa del Lipsia, occhi puntati sull'esterno d'attacco Bakayoko"

Per l'intermediario, il classe 2003 belga sembra essere uno dei nuovi profili finiti nella lista di Paratici per quel ruolo

Uno dei temi più caldi in casa Fiorentina è quello legato agli esterni d'attacco; tanti i nomi sulla lista di Paratici e, come ha riportato su Lady Radio l'esperto di calcio argentino ed intermediario di mercato Lorenzo De Santis, sembra essere spuntato un nome nuovo su quel taccuino: Johan Bakayoko.

Il calciatore classe 2003, arriva da una stagione deludente in Germania, dopo essere stato pagato 22 milioni di euro la scorsa estate dal Lipsia, il belga non ha inciso come ci si aspettava e potrebbe già fare le valigie, con la Fiorentina attenta alla situazione.