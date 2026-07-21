De Santis: "Garnacho? Con Paratici mai dire mai. Soulè è un nome da tenere sott’occhio per la Fiorentina"

Le ultime di mercato di Lorenzo De Santis

L'intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto a Lady Radio: "Garnacho fantamercato? Mi verrebbe da dire di sì, ma il mercato di Paratici invita alla cautela perché sono arrivati e stanno arrivando alla Fiorentina giocatori che un mese fa erano impensabili per quantità e qualità. Garnacho può diventare un’opportunità qualora il Chelsea decida di aprire al prestito del giocatore, perché la sua valutazione è altissima".

Su Soulè: "È in uscita è più di un’idea oggi, perché la Roma sta prendendo Summerville e Gasperini non lo ritiene indispensabile per il suo gioco e cedendolo può far arrivare un incasso importante. Per l’argentino ci sono offerte dalla Turchia e dall’Arabia che non lo convincono. La Roma lo ha pagato 30 milioni di euro e vorrebbe cederlo attorno ai 35. Non è facile, la Roma non apre al prestito, ma è un nome da tenere sott’occhio per la Fiorentina”.

Su Bakayoko: “Non ci sono novità su Bakayoko, il procuratore mi ha detto che ci sono altre proposte ma il ragazzo gradisce la destinazione italiana".

Conclude: "Il Como su Kean? I lariani hanno dubbi sulla capacità di Douvikas di gestire due competizioni e si stanno muovendo di conseguenza in attacco”.



