De Santis: "Beltran-River trattativa sbloccata. Oso occasione di mercato, Viery ha grandi margini"

Alcuni aggiornamenti di mercati raccontati da De Santis ai microfoni di Lady Radio

L'agente Lorenzo De Santis, esperto di calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio facendo il punto su alcune operazioni che coinvolgono la Fiorentina. Sul futuro di Lucas Beltran ha spiegato: “La trattativa con il River Plate si è sbloccata, anche perché è definitivamente sfumata la possibilità del ritorno di Giovanni Simeone. Beltran inizialmente era perplesso, perché pensava di non essere la prima scelta, ma alla fine si è convinto. Restano da definire alcuni dettagli, però la trattativa è molto ben avviata”. De Santis ha poi parlato anche di Oso, centrocampista accostato ai viola: “Non occupa uno slot da extracomunitario e sulla fascia sinistra la Fiorentina dovrà intervenire. Parisi è alle prese con un grave infortunio, mentre Gosens non è più centrale nel progetto. Oso ha una valutazione assolutamente trattabile e mi auguro che la Fiorentina riesca a chiudere operazioni di questo tipo, visto che il mercato è mediamente molto caro”. Infine un giudizio sul nuovo acquisto Viery: “Me ne parlano tutti molto bene. È un giocatore di qualità, con margini di crescita importanti. Ha iniziato la carriera da terzino sinistro prima di essere spostato al centro della difesa. Bisognerà capire se sarà subito pronto per il calcio italiano oppure se avrà bisogno di un periodo di ambientamento”.