De Santis: "Alla Fiorentina manca personalità. Contro la Juventus potrebbe partire senza centravanti"

Il commento di De Santis in vista di Fiorentina-Juventus di domenica sera

Lorenzo De Santis, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha analizzato il momento della Fiorentina.

"Sono convinto che Mastantuono saprà farsi valere anche in Nazionale, dove c'è grande attesa per lui. Può giocarsi uno spezzone in squadra anche con Nico Paz: i due potrebbero coesistere. Alla Fiorentina manca esperienza e personalità in difesa e a centrocampo.

La Juventus potrebbe fare un po' di turnover, in campionato è messa abbastanza bene. Domenica sarà una partita tra due squadre convalescenti: hanno vinto senza convincere perché si affidano ai singoli invece che alla squadra.

La Fiorentina potrebbe partire senza attaccanti per non dare punti di riferimento. Beto non ha la condizione per reggere una partita. Sarà fondamentale l'approccio".