De Santis a TMW: "Mastantuono come Nico Paz, può avere un impatto simile"

L’agente Lorenzo De Santis ha fatto il punto sul nuovo acquisto in casa viola

Intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, il noto agente Lorenzo De Santis, ha parlato di Fiorentina, con particolare attenzione al talento argentino Mastantuono.

Queste sono state le sue parole sul giovane calciatore proveniente dal Real Madrid:

"Mi sono sbilanciato, se trova le condizioni giuste, può avere un impatto come quello di Nico Paz a Como. Ha personalità, oggi compie 19 anni e ha un margine di crescita importante. Lui ha già giocato con il River, una prima stagione al Real dove è stato sfortunato, ma è un giocatore che già quando aveva 14-15 anni al River si era messo in luce. E' stato pagato una cifra altissima, perché con quelle qualità ha fatto subito intendere che c'era qualcosa di diverso".